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Kablo Sanayicileri THY Teknik’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan yüksek nitelikli kablo ve iletkenler ile bunlarla ilgili bağlantı elemanları ve diğer donanımların yerlileştirilmesi amacıyla bir atak başlatan Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP) Havacılık ve Savunma Sanayi Yerlileştirme Kümelenmesi (HASUN) bünyesindeki Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KİTEMM) üyesi kablo, iletken ve kablaj sanayicileri, uçaklarda kullanılan kabloların üretimi için THY Teknik HABOM’un Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan tesislerine özel bir “Yerlileştirme Programı” düzenledi.TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin öncülüğünde düzenlenen programda, Türkiye de üretilen ya da üretilmesi planlanan her tür hava platformunun yanı sıra, mevcut yolcu uçaklarının bakım ve onarımlarında da kullanılan kabloların, bağlantı konnektörlerinin ve diğer donanımların yerli sanayiciden temini konusunda mutabık kalındı.Ağırlıklı olarak Trakya Bölgesinde yer alan kablo üreticilerinin yer aldığı, TÜDEP HASUN ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen programda, ev sahibi THY Teknik adına yerlileştirme programlarını yöneten, Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel tarafından karşılanan sanayici heyetine, THY Teknik’in ilgili birim yöneticileri ve Halil Tokel tarafından bir sunum yapıldı.

Kablo Sanayicileri THY Teknik’de

Havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan yüksek nitelikli kablo ve iletkenler ile bunlarla ilgili bağlantı elemanları ve diğer donanımların yerlileştirilmesi amacıyla bir atak başlatan Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP) Havacılık ve Savunma Sanayi Yerlileştirme Kümelenmesi (HASUN) bünyesindeki Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KİTEMM) üyesi kablo, iletken ve kablaj sanayicileri, uçaklarda kullanılan kabloların üretimi için THY Teknik HABOM’un Sabiha Gökçen Havalimanında bulunan tesislerine özel bir “Yerlileştirme Programı” düzenledi.
TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin öncülüğünde düzenlenen programda, Türkiye de üretilen ya da üretilmesi planlanan her tür hava platformunun yanı sıra, mevcut yolcu uçaklarının bakım ve onarımlarında da kullanılan kabloların, bağlantı konnektörlerinin ve diğer donanımların yerli sanayiciden temini konusunda mutabık kalındı.
Ağırlıklı olarak Trakya Bölgesinde yer alan kablo üreticilerinin yer aldığı, TÜDEP HASUN ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen programda, ev sahibi THY Teknik adına yerlileştirme programlarını yöneten, Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel tarafından karşılanan sanayici heyetine, THY Teknik’in ilgili birim yöneticileri ve Halil Tokel tarafından bir sunum yapıldı. Kablo konusunun, her tür uçak açısından taşıdığı stratejik önemin vurgulandığı konuşmalarda, yolcu ve savaş uçaklarından helikopterlere, İHA’lardan diğer platformlara kadar her türlü hava taşıtı ve savunma sanayi aracı için, yerli firmalar tarafından, kablo üretiminin, sektöre de yeni pazarlar ve ürünler kazandırabileceği değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Halil Tokel, mevcut durumda, uçak bakım ve onarımı için, bölgesel bir güç olan THY Teknik’in, her yıl, 100 milyonlarca dolarlık uçak parçası ve bakım malzemesi alımı yaptığının altını çizerek, bunların yerli firmalardan, Türk sanayicisinden temin edilmesinin, Türk Havacılık ve Uçak sanayinin gelişmesine de ciddi bir katkı sağlayacağını ifade etti. Ülkemizde, havacılık ve uçak endüstrisiyle ilgili yan sanayi branşlarının mutlak surette gelişmesinin taşıdığı hayati önemi vurgulayan Tokel, bunun, devamında, nitelikli ve katma değer taşıyan hassas ürünlerin üretiminde diğer sektörlerin de önünü açacağını anlattı.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri ve TÜDEP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Şahin ise konuşmasında şunları söyledi:
"Kablo ve yüksek nitelikli iletkenler konusunda, hem Trakya hem de diğer bölgelerde bulunan kablo ve kablaj üreten sanayicilerin, Çorlu’da KUTEKEURASIATECHNOPARK bünyesinde yer alması planlanan KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinde ihtisas kümelenmesi için program başlattık. Savunma ve havacılık sanayi gibi son derece hayati öneme sahip stratejik alanlarda, dışa bağımlıyız. TÜDEP

Kablo Sanayicileri THY Teknik’de

Kablo Sanayicileri THY Teknik’de

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