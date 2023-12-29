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Kabul etti! Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

29.12.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Amerikan teknoloji şirketi Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Söz konusu dava, Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.

Kabul etti! Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

BBC'nin haberine göre, Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Google'ın kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın davacılarla 5 milyar dolar tazminat ödenmesinde uzlaşmaya vardığını açıkladı.

"GOOGLE ÇEREZLERİ, GİZLİ MODU ETKİNLEŞTİRDİKTEN SONRA BİLE KULLANICILARIN FAALİYETLERİNİ İZLİYOR" İDDİASI

Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.

Öte yandan, Google Sözcüsü Jose Castaneda, söz konusu iddiaları reddederken yasal yollarla kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını kaydetmişti.

Castaneda, Chrome'daki gizli modun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğuna ancak her yeni gizli sekme açıldığında ise web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savunmuştu.

Hakim Rogers, Google'ın geçen yıl davanın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.

Google, aralık başında da Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. (AA)

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