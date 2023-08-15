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    4. Kabus dolu saniyeler! Erkek arkadaşı bacaklarından tutup pencereden aşağıya sallandırdı... 25 metreden düşerek öldü

    Kabus dolu saniyeler! Erkek arkadaşı bacaklarından tutup pencereden aşağıya sallandırdı... 25 metreden düşerek öldü

    15.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    32 yaşındaki Daria Luifiak isimli bir kadın, Tayland’ın Pattaya şehrinde erkek arkadaşıyla birlikte tatil yapıyordu. Jomtien bölgeden 32 yaşındaki Rus kadın sevgilisinin bacaklarından tutarak aşağıya doğru sallandırmasıyla 25 metreden düştü. Genç kadının cansız bedenini pencerenin altında bir kan gölünün ortasında bulundu.

    Tayland’ın Pattaya şehrinde erkek arkadaşıyla birlikte tatil yapan 32 yaşındaki Luzifiak, polis raporlarına göre yedinci katın penceresinden belden aşağısı çıplak halde düşerek öldü. Genç kadının 30 yaşındaki sevgilisi Fedor’un onu ayaklarından tutarak baş aşağı bir şekilde pencereden sallandırdı. Birkaç saniye içinde Fedor ellerini bırakarak genç kadının 25 metrelik yükseklikten baş aşağıya düşmesine neden oldu. Fedor gözaltına alınarak tutuklandı.

    KISA SÜRE ÖNCE POLİSE GİTMİŞ

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    Kadının kısa süre önce pasaportunu kaybettiğini ve Rusya’ya dönmek istediğini söyleyerek polise şikayette bulunduğu belirtildi. Fedor hakkındaki suçlamaları reddederken gözaltı sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

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    Tayland

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