Kabus dolu saniyeler! Erkek arkadaşı bacaklarından tutup pencereden aşağıya sallandırdı... 25 metreden düşerek öldü

Tayland’ın Pattaya şehrinde erkek arkadaşıyla birlikte tatil yapan 32 yaşındaki Luzifiak, polis raporlarına göre yedinci katın penceresinden belden aşağısı çıplak halde düşerek öldü. Genç kadının 30 yaşındaki sevgilisi Fedor’un onu ayaklarından tutarak baş aşağı bir şekilde pencereden sallandırdı. Birkaç saniye içinde Fedor ellerini bırakarak genç kadının 25 metrelik yükseklikten baş aşağıya düşmesine neden oldu. Fedor gözaltına alınarak tutuklandı.

KISA SÜRE ÖNCE POLİSE GİTMİŞ

Kadının kısa süre önce pasaportunu kaybettiğini ve Rusya’ya dönmek istediğini söyleyerek polise şikayette bulunduğu belirtildi. Fedor hakkındaki suçlamaları reddederken gözaltı sırasında alkollü olduğu tespit edildi.