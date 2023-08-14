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    4. Sevgilisinin sosyal medyada takip ettiği kişileri Excel tablosu yapıyor! Yöntemini sosyal medyada gündem yarattı

    Sevgilisinin sosyal medyada takip ettiği kişileri Excel tablosu yapıyor! Yöntemini sosyal medyada gündem yarattı

    14.08.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada sevgilisinin takip ettiği kişilerin tablosunu yaptığı söyleyen bir kadının paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Sevgilisinin kadınları takip ettiğini ancak takipçisi sayısının değişmediğini fark ettiğini dile getiren kadın erkek arkadaşının sosyal medya bilançosunu Excel tablosunda kontrol ettiğini söyleyince gündem yarattı.

    Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran bir paylaşımda kadın erkek arkadaşının kadınları takip ettiğini ancak sevgilisinin anlamaması için takipçi sayısının değişmemesi adına başkalarını takipten çıktığını söyledi. Sevgilisinin yöntemine karşı atakla cevap veren kadın ise hangi kadını takip ettiğini ya da takipten çıkarttığını anlamak için Excel tablosu kullandığını belirtti.

    YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI

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    Her hafta tabloyu güncellediğini dile getiren kadın, “540 kişiyi takip ediyor. 1 kişiyi takip etse 541 olacak. 1 kişiyi çıkartıp yeni birini takip etse yakalayamazsın yeni kişiyi takip ettiğini. Ben ne yapıyorum? Yüklüyorum Excel’e takip ettiklerini sonraki hafta bir daha indiriyorum listeyi. İki tabloyu karşılaştırıyor. Farklı olanı kırmızı yapıyor. ‘Bunu niye takip ettin? Bu kim?’ diyorum” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya excel

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