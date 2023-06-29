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  4. Kabusu yaşıyorlar, gösteriler diğer kentlere de sıçradı! Fransa'da çatışmalar çıktı, çok sayıda kişiye gözaltı

Kabusu yaşıyorlar, gösteriler diğer kentlere de sıçradı! Fransa'da çatışmalar çıktı, çok sayıda kişiye gözaltı

29.06.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler dün de sürdü. Paris'te polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, 150 kişi gözaltına alındı. Gösteriler başka kentlere de yayıldı.

Kabusu yaşıyorlar, gösteriler diğer kentlere de sıçradı! Fransa'da çatışmalar çıktı, çok sayıda kişiye gözaltı

Fransa'da çatışmaların en yoğun görüldüğü yer, adı Nahel M olarak açıklanan gencin öldürüldüğü, Paris'in batısındaki banliyölerden Nanterre oldu.

POLİS KISMEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Göstericiler Nanterre'de polise molotof kokteyli attı, bir elektrik tesisini yaktı. Le Monde gazetesi, polisin Nanterre'den kısmen çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

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DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Sosyal medyada yayılan videolarda araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı görülüyor.

Paris'te birçok karakola molotof kokteyli atıldı. Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde de göstericiler polisle çatıştı.

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150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilerde şu ana kadar en az 77 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Son gelen bilgilere göre gözaltına alınanların sayısının 150 olduğu açıklandı. Gösterilerde 24 polisin de yaralandığı aktarıldı.

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