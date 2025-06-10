Kaç günlük bir sosyal medya detoksuna ihtiyacın var?

Bilemiyorum, biraz fazla içindeyim bu işlerin ama fena olmayabilir.

Aslında dengeli ilerlediğimi düşünüyorum ama önerilere kapalı değilim.

Biraz detoks gerekebilir, sanki işler bir çıtır rayından çıkıyor gibi.

Yoo bence hiç yok, bu neden gerekli ki zaten?

1/9 Önce şu temel soruyla başlayalım! Sence dijital detoksa ihtiyacın var mı?

Hızlıca kim ne paylaşmış, sohbette neler olmuş diye bakmak.

Hafif bir esneme ya da meditasyon.

Bence sorun yok. Yani günümü orada geçiriyorsam ne olmuş sanki?

Bir bakıyorum saatler geçiyor ve nasıl oldu anlamıyorum.

Bazen abarttığım oluyor ama en azından sorunun farkındayım diyelim.

4/9 Telefonunun birkaç saat kapalı kalması veya servisin olmaması senin için ne ifade ediyor?