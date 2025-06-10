Kaç günlük bir sosyal medya detoksuna ihtiyacın var?
Sosyal medyanın hayatını etkilediğini düşünüyor musun? Belki sabah gözünü açar açmaz Instagram'a ya da Tiktok'a girenlerdensindir. Sosyal medya hayatımızın merkezine yerleşmiş olsa da ekran kullanım süresini azaltmak, fiziksel ve ruhsal sağlık için artık kaçınılmaz durumda. Peki sence senin dijital dünyadan koparak detoksa girmeye ihtiyacın var mı? Varsa ne kadar bir süre yeterli?
24.05.2025 22:02
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Bu test, alışkanlıklarına göre kaç günlük bir dijital detoksa ihtiyacın olduğunu gösteriyor!
Kaç günlük bir sosyal medya detoksuna ihtiyacın var?
1/9
Önce şu temel soruyla başlayalım! Sence dijital detoksa ihtiyacın var mı?
Yoo bence hiç yok, bu neden gerekli ki zaten?
Biraz detoks gerekebilir, sanki işler bir çıtır rayından çıkıyor gibi.
Aslında dengeli ilerlediğimi düşünüyorum ama önerilere kapalı değilim.
Bilemiyorum, biraz fazla içindeyim bu işlerin ama fena olmayabilir.
2/9
Peki güne başlarken ilk yaptığın şey nedir?
Hafif bir esneme ya da meditasyon.
Mesajları kontrol edip kahve yapmak.
Sosyal medyada farkında olmadan zaman kaybetmek.
Hızlıca kim ne paylaşmış, sohbette neler olmuş diye bakmak.
3/9
Sence sosyal medyada geçirdiğin süre ne durumda?
Tamamen kontrolüm altında.
Bazen abarttığım oluyor ama en azından sorunun farkındayım diyelim.
Bir bakıyorum saatler geçiyor ve nasıl oldu anlamıyorum.
Bence sorun yok. Yani günümü orada geçiriyorsam ne olmuş sanki?
4/9
Telefonunun birkaç saat kapalı kalması veya servisin olmaması senin için ne ifade ediyor?
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