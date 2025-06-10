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Kaç günlük bir sosyal medya detoksuna ihtiyacın var?

Sosyal medyanın hayatını etkilediğini düşünüyor musun? Belki sabah gözünü açar açmaz Instagram'a ya da Tiktok'a girenlerdensindir. Sosyal medya hayatımızın merkezine yerleşmiş olsa da ekran kullanım süresini azaltmak, fiziksel ve ruhsal sağlık için artık kaçınılmaz durumda. Peki sence senin dijital dünyadan koparak detoksa girmeye ihtiyacın var mı? Varsa ne kadar bir süre yeterli?

Kaç günlük bir sosyal medya detoksuna ihtiyacın var?

Bu test, alışkanlıklarına göre kaç günlük bir dijital detoksa ihtiyacın olduğunu gösteriyor!

Kaç günlük bir sosyal medya detoksuna ihtiyacın var?

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Önce şu temel soruyla başlayalım! Sence dijital detoksa ihtiyacın var mı?

Önce şu temel soruyla başlayalım! Sence dijital detoksa ihtiyacın var mı?
Yoo bence hiç yok, bu neden gerekli ki zaten?
Biraz detoks gerekebilir, sanki işler bir çıtır rayından çıkıyor gibi.
Aslında dengeli ilerlediğimi düşünüyorum ama önerilere kapalı değilim.
Bilemiyorum, biraz fazla içindeyim bu işlerin ama fena olmayabilir.
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Peki güne başlarken ilk yaptığın şey nedir?

Hafif bir esneme ya da meditasyon.
Mesajları kontrol edip kahve yapmak.
Sosyal medyada farkında olmadan zaman kaybetmek.
Hızlıca kim ne paylaşmış, sohbette neler olmuş diye bakmak.
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Sence sosyal medyada geçirdiğin süre ne durumda?

Sence sosyal medyada geçirdiğin süre ne durumda?
Tamamen kontrolüm altında.
Bazen abarttığım oluyor ama en azından sorunun farkındayım diyelim.
Bir bakıyorum saatler geçiyor ve nasıl oldu anlamıyorum.
Bence sorun yok. Yani günümü orada geçiriyorsam ne olmuş sanki?
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Telefonunun birkaç saat kapalı kalması veya servisin olmaması senin için ne ifade ediyor?

İmkansız! Anksiyetemin geleceği noktayı düşünemiyorum bile.
Kesinlikle çok eksikliğini hissederim ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için gerekeni yaparım.
İlk başta gerilebilirim ama bence gerekliydi zaten. Uzaklaşmaya bahanem olur.
Gayet normal bir durum, olabilir.
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Sosyal medyada vakit geçirirken kendini başkalarıyla kıyasladığın olur mu?

Sosyal medyada vakit geçirirken kendini başkalarıyla kıyasladığın olur mu?
Neredeyse hiç olmaz.
Bazen kim kıyaslamıyor ki?
Evet kıyaslarım ama çok takılmamaya çalışırım.
Sürekli bir kıyaslama halindeyim ve bu durum beni tüketmiş durumda.
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Genel sosyal medya kullanımını sormayı unuttuk. Aktif olarak kullandığın bir hesabın var değil mi?

Genel sosyal medya kullanımını sormayı unuttuk. Aktif olarak kullandığın bir hesabın var değil mi?
E heralde, bu da soru mu şimdi?
Elbette var ama sadece ilgimi çeken konuları takip ediyorum.
Evet var ama aktif mi değil mi sorgulanmalı.
Bence zaten bir gereklilik ama ben bazen gereksinimlerin dışına çıkarak kullanıyorum.
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Güzel bir yere yemek yemeye gittin diyelim. Siparişin masaya geldiğinde yapacağın ilk şey ne olur?

Önce ışık gitmeden güzel bir açı bulup fotoğraf çekmeliyim.
Bir tadına bakarım ve ardından fotoğraf çekerim.
Fotoğraf çekmek biraz yedikten sonra aklıma gelir. O zaman durur çekerim.
Yemeğimi soğutmayı hiç sevmem, hemen yerim.
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Sosyal medya hesabını kapatsan en çok neye üzülürsün?

Sosyal medya hesabını kapatsan en çok neye üzülürsün?
Pek bir şey özlemem, hayatımda bir şey değişmez.
Kim ne yapmış meraktan çatlarım.
Güncel kalmayı ve bilgi almayı özlerim.
Her şeyi ama her şeyi özlerim, böyle bir şey olamaz.
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Son olarak... Gün içinde kendine ayırdığın ufak anlar var mı?

Haftada 1-2 gün mutlaka kendime vakit ayırmaya çalışıyorum.
Elbette, kendi rutinlerim ve bir hayatım var.
Pek kendime vakit ayıramıyorum ama ara sıra aklıma geliyor.
Kendine vakit ayırmak mı? Telefonsuz mu?
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sosyal medya internet bağımlılığı Philips Yaşam Kategorisi
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