Kaç tane büyükşehrimiz var? Hangi iller büyükşehir?

Türkiye toplamda 81 şehirden oluşan önemli bir ülkedir. Bu ülke içerisinde büyükşehir olarak da tabir edilen birçok il bulunmaktadır. Merkezî yönetimin vali idaresindeki şehirlerinden gerek ticaret gerekse nüfus açısından büyük olan bölgeleri, büyükşehir olarak ifade edilmektedir. Megapol veya megakent olarak da bilinen büyükşehirler; bünyesinde çok sayıda ilçe, köy, mahalle gibi alanlara da sahiptir.

Kaç tane büyükşehrimiz var?

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere toplamda 7 farklı coğrafi bölümden oluşan ülkemiz, aynı zamanda Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprü özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden kaynaklı hem Asya’da hem de Avrupa tarafında toprakları mevcuttur. Dünya genelinde bu niteliği taşıyan çok az ülke bulunmaktadır.

Ülkemiz toplamda 81 ile ev sahipliği yapan önemli bir bölgedir. Bu illerden bazıları insan sayısı yönünden daha fazla nüfusa sahiptir. Nüfus sayısının yanı sıra ticari açıdan da önemli bir yerleri vardır. Bu tür özellikleri taşıyan iller, büyükşehir ismiyle anılmaktadır. Bu bağlamda "Büyükşehirler hangileri?" sorusu gündeme gelebilir. Ülkemizi meydana gelen şehirlerin 30’u megakent yani büyükşehir sınıfına dâhil olmaktadır.

Hangi iller büyükşehir?

Türkiye, 3 tarafı denizlerle kaplı olan, yaz kış demeden her mevsimin yaşandığı, jeopolitik yönden de büyük bir öneme sahip olan ülkelerden biridir. Turizm bakımından da önemli bir yer sahip olan ülkemizde tarım, sanayi gibi çeşitli iş kollarına yönelik önemli çalışmalara rastlamak mümkündür.

Türkiye’nin bünyesinde toplamda 81 şehir barınmaktadır. Bu şehirlerin 30 tanesi ise hem nüfus yoğunluğu hem de ticari faaliyetlerinden dolayı büyükşehir olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada pek çok kişinin aklına hangi illerin büyükşehir sınıfına girdiği konusu gelebilir. Türkiye’de büyükşehir kategorisi içerisinde yer alan başlıca illerimiz şu şekildedir:

İstanbul

İzmir

Ankara

Adana

Eskişehir

Erzurum

Diyarbakır

Denizli

Bursa

Balıkesir

Aydın

Antalya

Hatay

Gaziantep

Konya

Kocaeli

Kayseri

Kahramanmaraş

Malatya

Muğla

Manisa

Mardin

Mersin

Şanlıurfa

Ordu

Samsun

Sakarya

Tekirdağ

Van

Trabzon





