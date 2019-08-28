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Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde av yasağına uymadıkları gerekçesiyle 2 kişiye 64 bin 210 lira para cezası kesildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 210 lira para cezası uygulandı.

Bir ihbar üzerine çalışma başlatan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı Kaynar Jandarma Komutanlığı düzenlediği operasyonda, Kaftangiyen Mahallesi'nde kaçak avlanan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre toplam 64 bin 210 lira para cezası uygulandı.

Görevliler 2 tüfek, ses cihazı, projektör ele geçirirken, 88 bıldırcın, 2 yaban tavşanı, 9 bağırtlak, sakar meke, 9 kız kuşu ve serçeyi ölü buldu.

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kaçak av Kayseri Pınarbaşı

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