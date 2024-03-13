Kaçak göçmenlerden TIR'da başarısız deneme: Görenlerin gözünü alamadığı bir halde yakalandılar

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR’da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

DORSEDE YAKALANDILAR

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip, yakalandı.

BAKIN NE İÇİN GİYMİŞLER

Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





