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  4. Kaçak göçmenlerden TIR'da başarısız deneme: Görenlerin gözünü alamadığı bir halde yakalandılar

Kaçak göçmenlerden TIR'da başarısız deneme: Görenlerin gözünü alamadığı bir halde yakalandılar

13.03.2024 16:36
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Kaçak göçmenler yakalanmamak için her yola başvuruyor ancak bu kez de başarısız bir denemeye imza attılar. Edirne'de sınır kapısına gelen TIR'da fark edilmemek için sıra dışı bir önlem alan göçmenlerin alüminyum folyo kaplı halleri kameralara yansıyınca ölümsüzleşti.

Kaçak göçmenlerden TIR'da başarısız deneme: Görenlerin gözünü alamadığı bir halde yakalandılar

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR’da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

DORSEDE YAKALANDILAR

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip, yakalandı.

BAKIN NE İÇİN GİYMİŞLER

Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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