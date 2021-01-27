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Kaçak içki imalathanesine baskın, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi

27.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Kaçak içki imalathanesine baskın, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi

Bursa’da kaçak içki imalatı yapılan atölyeye baskın yapan jandarma ekipleri çok sayıda kaçak içki ve düzenek ele geçirdi.Bursa’da ekipler kaçak içki yapanlara göz açtırmıyor.

Bursa’da kaçak içki imalatı yapılan atölyeye baskın yapan jandarma ekipleri çok sayıda kaçak içki ve düzenek ele geçirdi.
Bursa’da ekipler kaçak içki yapanlara göz açtırmıyor. Son günlerde halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ederek ölümlere yol açan kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisi alan İnegöl, KOM Şube Müdürlüğü, İnegöl Jasat Timi ve İnegöl Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi yapan şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında Ş.C.’nin ev ve iş yerinde içime hazır vaziyette 31.5 litre litre kaçak içki ve 1000 adet makaron ele geçirildi.

Kaçak içki imalathanesine baskın, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi

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