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Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen A.D., S.T., A.K., B.C., E.O. ve S.K.’yı suçüstü yakaladı.
Yakalanan 6 kişi gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 2 adet el telsizi, bir adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 19 adet mermi, 3 adet gaz maskesi, 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, bir adet el dürbünü, birer adet inşaat asansörü ve jeneratör ile çok sayıda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. İfadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen 6 kişi serbest bırakıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla izinsiz kazı olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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