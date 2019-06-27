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Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Adana'da 3 kişi, define arama amacıyla bir evde izinsiz kazı yaptıkları sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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adana ihbar

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