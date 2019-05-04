Kaçak keklik avlayanlara 16 bin 756 lira ceza

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak keklik avlayan 4 kişiye 16 bin 756 lira ceza verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkgeçit yol kontrol noktasında durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Aramada, kaçak avlandığı belirlenen, kafesler içinde 11 kınalı keklik ile 6 keklik ağı ve tuzaklama malzemeleri bulundu.
Keklikler, kafes ve diğer malzemelere el konuldu. 4 kişiye toplam 16 bin 756 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
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