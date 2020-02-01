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Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında, Murat Ovaz (41) ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.  

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde, geçen yıl 12 Kasım günü mühürlenen ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında, önceki gece saat 23.30 sıralarında göçük meydana geldi. Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçiler göçük altında kaldı. TTK kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile olaydan 20 saat sonra Kalaycıoğlu'nun, 25 saat sonra da Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI

Cenazeleri bugün aileleri tarafından teslim alınan 2 işçi için Kilimli Ulu Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile acılı ailelerin katıldığı cenazede, babasının ölümüyle yıkılan Keremcan Kalaycıoğlu, taziyeleri kabul etti. Sebahattin Kalaycıoğlu, Kilimli ilçesinde toprağa verilirken, Murat Ovaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine gönderildi.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞ
Sebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta meydana gelen göçükte yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

OCAK SAHİBİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi O.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kaçak ocak ise tutanak tutularak, mühürlendi.

(DHA)

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Zonguldak maden

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