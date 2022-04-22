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Kaçak sigara üreticilerine darbe! Piyasa süreceklerdi

22.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, kaça sigara üreticilerine darbe vurdu. Operasyonda, piyasa sürülmeyi bekleyen yüz binlerce sigara ile boş makaron ve tütün ele geçirildi.

Kaçak sigara üreticilerine darbe! Piyasa süreceklerdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron, 630 bin adet boş makaron ile 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler söz konusu adres ve araçları yakın takibe aldı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler bir şahsın araçtan söz konusu adrese bazı koliler indirdiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya müdahale eden ekipler adresi ve aracı didik didik aradı. Yapılan aramada üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise; bir adresin sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine adres yakın takibe alındı. Gözlem yapan ekipler söz konusu depoya yükleme boşaltma yapan bir aracı tespit etti. Araçta ve söz konusu adreste yapılan aramalar ekiplerin şüphesini boşa çıkarmadı. Yapılan aramalarda sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, son olarak düzenlediği operasyonda ise Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ALO 136 Kaçakçılık İhbar Hattı’na gelen bir ihbar sonucunda bir depoya baskın düzenlendi. Depo içerisinde yapılan aramalarda, 39 koli içerisinde toplamda 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara’da gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonlarında ele geçirilen 1 milyon 100 bin adet dolu makaron, 630 bin adet boş makaron ve 975 kilogram kıyılmış kaçak tütüne Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konuldu.

Kaçak sigara üreticilerine yapılan operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İSTANBUL'DA 34 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Başakşehir'de TIR parkında ve OSB Mahallesindeki iş yeri önündeki araçlarda kaçak içki bulundurulduğu, depolandığı ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler,14 Nisan günü baskın düzenledi.

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Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen; 34 ton 33 litre kaçak içki, 43 plastik bidon, 26 plastik tank. 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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