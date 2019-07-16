Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Yükselişe geçen kaçak ve sahte içki olaylarının özellikle Çukurova Bölgesi’nde yoğunlaştığını belirten Dr. Şevkin, “Türkiye’de bir ay içinde 14 kişi sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de görme yeteneğini kaybetmiştir. Görme yeteneğini kaybeden kişinin tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi doktorları, metil alkolün 20 mililitresinin dahi hastayı kör edebildiğini ve öldürebildiğini, ciddi sakatlıklara neden olabildiğini belirtmiştir. Metil alkol, yani sahte içki, son bir ayda Adana’da 5, Mersin’de 8, Niğde’de bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi başta olmak üzere civar illerde de kaçak ve sahte içki nedeniyle tedavi altında olan hastaların olduğu bilinmektedir. Konunun ciddiyeti ortadadır ve meclis bir an önce harekete geçmelidir” dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT



Sahte içki üretimine yönelik akademik çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanlarının son yıllarda sahte ve kaçak şüphesiyle gönderilen 149 numuneden 148’inin kaçak ve sahte çıktığını vurguladığına dikkat çeken Dr. Şevkin, Türkiye genelindeki adli makamlar tarafından analiz için gönderilen şüpheli numunelerin çoğunda insan tüketimine sunulan alkollü içkilerde bulunmaması gereken Tersiyer Bütil Alkol (TBA) denilen madde tespit edildiğine dikkat çekti.