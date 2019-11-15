Kaçakçılığa karşı Nijerya, Benin ve Nijer'den ortak adım

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Nijer ve Benin, sınırlarda yaşanan kaçakçılığa karşı ortak komite ve devriye kurulması konusunda anlaştı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, "Sınırlarda kaçakçılığı önlemek için polis, gümrük servisi ve göçmenlik ofisi yetkililerinin dahil olacağı bir ortak devriye ekibi kurulması kararı alındı." dedi.

"Üçlü Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi" adıyla oluşturulan ekip, üç ülke arasındaki sınırlarda güvenliğin arttırılması ve ticari malların geçişlerinin kontrol edilmesi görevlerini yürütecek.

Üç ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik de adımlar atıldı. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) belgesi olduğu müddetçe bu ülkeler arasında sınır geçişlerine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden Nijerya, ağustosta ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle Benin ve Nijer gibi komşu ülkelerle sınırlarını ticari malların geçişine kapatmıştı.

