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Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 02:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu kaçakların bulunduğu midibüsün kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi 

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu kaçakların bulunduğu midibüsün kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ve organizatör olduğunu öne sürülen M.E.'nin olay yerinde polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı. Şüpheli M.E., "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" dedi. Lastik bot, kürek ve aparatların bulunduğu minibüsün şoförü M.E. hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Olay, gece yarısı Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında meydana geldi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri M.E. (32) yönetimindeki 26 GH 578 plakalı midibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak toprak bankete çarptı.
'BU ARABADA NE İŞİM VAR, HATIRLAMIYORUM'
Kazada, sürücü M.E. ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yaralı sürücü ve organizatör M.E.'nin olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı. M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Araçta ayrıca lastik bot, kürek ve aparatları bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü: 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi

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