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Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 00:51 | Son Güncelleme

Samsun’da uygulama noktasından kaçan aracı yakalamak için peşine düşen motosikletli polis memuru kazada şehit oldu.

Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33) polis uygulamasından kaçan otomobili yakalamak için motosiklet ile peşine düştü.

KALDIRIM VE DİREĞE ÇARPTI

Motosikletin hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve direğe çarpan Adem Keskin ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Adem Keskin şehit oldu.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Uygulama noktasından kaçan araç ve sürücüsü polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. Polis memuru Adem Keskin’n ölümü meslektaşlarını gözyaşına boğdu.

Polis memuru Adem Keskin’in Samsun’un Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Kaçan aracı kovalayan Yunus polisi kazada şehit oldu

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