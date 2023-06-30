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Kaçan kuşunu yakalamak isterken canından oldu! Rezidansın tepesinde dengesini kaybetti

30.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iddiaya göre Mustafa Tağman'ın (47) kuşu kaçtı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman 22 katlı rezidansın çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Tağman düşerek hayatını kaybetti.

Kaçan kuşunu yakalamak isterken canından oldu! Rezidansın tepesinde dengesini kaybetti

Rezidansın tepesine çıkıp kuşunu yakalamak istedi ancak dengesini sağlayamayınca talihsiz bir şekilde can verdi. Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı.

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22 KATLI REZİDANSIN TEPESİNDEN DÜŞTÜ

İddiaya göre Mustafa Tağman, kaçan kuşunu almak için 22 katlı rezidansın çatısına çıktı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman, dengesini kaybederek düştü.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Mustafa Tağman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tağman, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rezidans kuş

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