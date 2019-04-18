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Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, çatıdan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2019 07:55 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak için çıktığı 2 katlı binanın çatısından düşen İbrahim Sökel (53), yaşamını yitirdi.

Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, çatıdan düşerek öldü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in evinde beslediği muhabbet kuşu kaçtı. Kuş, karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Sökel, çevre sakinlerince çağırılan ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İbrahim Sökey, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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muhabbet kuşu acıpayam

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