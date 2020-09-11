Kadayıflı karides nasıl yapılır? Masterchef Somer Şef’in kadayıflı karides tarifi! 10 Eylül Masterchef kadayıflı karides yemeği!

Masterclass eğitimine başlayan ilk isim Somer Sivrioğlu oldu. Masterchef Somer Sivrioğlu Avustralya’daki Türk restoranında 13 yıldır yaptığı ‘Kadayıflı Karides’ tarifini yarışmacılara anlattı. Masterchef’i izleyenler ardından ‘kadayıflı karides nasıl yapılır’ sorusunun cevabı araştırıldı. Peki kadayıflı karides malzemeleri nelerdir? İşte 10 Eylül Masterchef Somer Şef’in kadayıflı karides tarif ve malzemeleri...

KADAYIFLI KARİDES MALZEMELERİ NELERDİR?

Kadayıflı karides malzemeleri ince bir teknikle bir araya getirildiğinde zengin ve benzersiz bir lezzet sunar! Somer Şef'in özel yemeği olarak bilinen kadayıflı karides yapılışında gerekli olan malzemeler oldukça azdır.

Kadayıflı Karides için;

Yarım kilogram karides

300 gram tel kadayıf

1 yemek kaşığı sade yağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tutam tuz

Muammara için;

2 adet kapya biber

2 diş sarımsak

50 gram ceviz

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Bir avuç nar tanesi KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR? Kadayıflı karides yapımı için bilinen püf noktası karideslerin parçalanmadan temizlenmesi ve kadayıfa bütün halinde sarılmasıdır.Önce karideslerin kafası çıkartılır. Kuyruğunun sunum için bırakılmasına özen gösterilir. Karidesin tadını bozmaması adına üst kısmından iç organları çıkartılır.

Kuyruk kısmından başlayarak karideslerin etrafı kadayıfla sarılır. Hafifçe yağlanarak kadayıfın yapışması sağlanır. Kadayıfla hazırlanan karidesler kızgın sıvı yağda önü ve arkası iyice kızartılır. Son adımda ise sıcak olarak servis edilir.

MUAMMARA NASIL YAPILIR?

İlk adımda kapya biberler közlenir ve kabukları soyulur. Doğranan biberlerin içine sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağı eklenerek blenderdan çekilir. Muammara yapılışının püf noktası ise taneli olarak bırakılmasıdır.

