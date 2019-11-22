KADEM'den kadına yönelik şiddete karşı kamu spotu

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında hazırladığı kamu spotunda, "Sen varsan şiddete yer yok!" sloganıyla şiddete kayıtsız kalınmaması gerektiğine vurgu yapacak.

KADEM'den yapılan açıklamada, şiddetin, hiçbir zaman, toplumum kültüründe ve değerlerinde, aileler, komşular yahut arkadaşlar tarafından hoş karşılanan bir durum olmadığı belirtilerek, zayıflayan aile, arkadaşlık ya da komşuluk ilişkilerinin, insanların birbirlerinden kopuk hayatlar sürmelerine neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, KADEM'in de bu yaklaşımdan hareketle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kamu spotunda, "Sen varsan şiddete yer yok!" sloganıyla şiddete kayıtsız kalınmaması gerektiğine vurgu yapacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filmde, apartman sakinleri komşularının evinden gelen gürültülü sesler ile şiddet uygulandığını fark ediyorlar. Sesleri duyan ailelerden biri, Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayarak yardım istiyor. Diğer aile de duruma müdahale etme ihtiyacı hissediyor ve eşine şiddet gösteren adamı, bir bahaneyle evden çıkarmak için zekice bir yol buluyor ve olaylar gelişiyor. Film, şiddetin aile içi bir mesele olmadığına dikkat çekiyor. Bu yüzden de nerede olursa olsun, şiddete karşı bir tutum geliştirmenin, insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu tekrar hatırlatılıyor."