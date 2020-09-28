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Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı. Akşam iş çıkış saatinde Cevizlibağ metrobüs durağında ise manzara yine değişmedi. Trafik yoğunluğu ise saat 18.30 sıralarında yüzde 62'ye ulaştı.

Kademeli mesaiye rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu değişmedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün itibarıyla başladı. Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olurken, belediyelerde ise 08.00'de başlayacak mesai saat 16.30'da sona erecek. Kademelendirilmiş mesainin ilk gününde ise Cevizlibağ metrobüs durağında manzara yine değişmeyerek kalabalık oluştu. Akşam saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

"HİSSETTİĞİM BİR FARKLILIK OLMADI"

Kademeli mesai uygulamasının başladığı ilk gün Cevizlibağ metrobüsünü kullanan vatandaşlardan Muharrem Gürbüz, “Bariz hissettiğim bir farklılık olmadı. İstanbul'da kademeli uygulamalara da geçilse toplu ulaşımı kaldırabilecek bir ulaşım sistemimizin olduğunu düşünüyorum. Sefer sayılarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün kullandığım güzergahla ilgili Beyaz Masaya da müracaatta bulunuyorum. Yeterli olduğu yönünde geri dönüş alıyorum ama her gün kullanan bir olarak yeterli olmadığını görüyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Aynı yoğunluk devam ediyor. Otobüsler kapasiteleri dolduğu zaman almıyor yolcuları bu yüzden seferler artırılmalı. Metrobüs, tramvay zaten tıklım tıklım, otobüsler de almayınca işe geç kalıyoruz" diye konuştu.

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