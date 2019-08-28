HABER

Kaderin böylesi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Alper Cin’in eşi Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerem A.

Kaderin böylesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Alper Cin’in eşi Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek, işyeri sahibi Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A, silahla Ahmet Cin’i vurdu. Bu sırada Ahmet Cin’in oğlu Alper Cin’de babasını vuran şahsa ateş etti.
Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Araçtan başka silah alan Kerem A, tekrar geri gelerek, Alper Cin’i vurup kaçtı. Bu sırada yan dükkanda bulunan Yaşar A. isimli kişi de mermilerden birinin koluna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere taşındı.

Eşinin acısına dayanamadı erken doğum yaptı
Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Alper Cin ve babası Ahmet Cin geniş güvenlik önlemleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedildi.
Eşinin gözleri önünde vurulan Alper Cin burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, 24 yaşındaki Alper Cin’in eşi Ebru Cin eşinin ölüm acısına dayanamayıp erken doğum yaptı. Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

Kaderin böylesi

Kaderin böylesi

Kaderin böylesi

105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti 105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti
Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktüÜrdün’de tüp patladı, restoran çöktü
Kız kardeşini döven eniştesiyle kavgada yaralandıKız kardeşini döven eniştesiyle kavgada yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.