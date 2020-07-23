KADES uygulaması nedir? Bakan Soylu açıkladı: 470 bin 633 kez indirildi!

Kadına şiddet haberleri gündeme gelirken vatandaşlar KADES uygulaması ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasının 470.633 defa indirildiğini ve KADES il 34.907 ihbar yapıldığını duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda “KADES ile güvenlik güçlerimiz bir tık yanınızda” ifadesini kullandı. Peki, KADES uygulaması ne demek? Kadın Destek Uygulaması nasıl kullanılır? İşte uygulama ile ilgili tüm detaylar...
KADES uygulaması yeniden gündem olduğundan beri KADES nedir sorusunun yanı sıra KADES açılımı da merak ediliyor. KADES açılımı Kadın Destek Uygulaması anlamını taşıyor. KADES uygulama olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ve kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddet gibi durumları engelleyebilmek amacıyla sunulan resmi bir mobil uygulamadır. KADES, acil durumlarda kadınların ilk aklına gelebilecek acil müdahale uygulaması olarak geçiyor.
Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarını engelleyebilmek ve kadınlara yardım etmek maksadıyla geliştirilen KADES uygulaması, uygulamayı indiren herkes tarafından kullanılabiliyor. Eşinden ya da bir başkasından şiddet gören veya şiddete maruz kalacağını düşünen kadınlar, akıllı telefonlarından ihbarda bulunarak Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor.
Pek çok kadın KADES uygulaması nasıl indirilir ve KADES uygulaması ücretli mi sorularına da yanıt arıyor. Akıllı telefon kullanan kadınlar, Google Play Store ya da App Store üzerinden KADES uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyor. Uygulama; T.C. kimlik numarası ve EGM serverları tarafından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebiliyor. Ardından kadınlar, acil durum hallerinde bu uygulama üzerinden güvenlik güçlerinden yardım isteyebiliyor.
Artan şiddet haberleri nedeniyle merak edilen uygulamayla ilgili olarak KADES nasıl kullanılır sorusunun cevabı da araştırılıyor. Uygulama aktif hale getirildikten sonra isteyen herkes uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor. KADES nasıl çalışır sorusuna yanıt olarak ise aile içi şiddet ya da kadına şiddet mağduru olan kadınlar; acil durum hallerinde cihazlarının konum bilgilerini açarak tek tuş ile 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabiliyor. Yardım çağrısı yapıldığı zaman olay yerine, yakın ekipler ya da devriye sevk ediliyor ve hızla olaya müdahale sağlanıyor.
KADES uygulaması 16 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 470.633 kişi tarafından indirildi. Aynı zamanda uygulama üzerinden 34.907 ihbarda bulunuldu. KADES uygulaması ile kadınlara yönelik tehdit ve risk oluşturabilecek tüm durumlarının önüne geçilmesi ve acil durum anlarında mücadele süresinin kısaltılması hedefleniyor.