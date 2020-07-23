KADES uygulaması nedir? Bakan Soylu açıkladı: 470 bin 633 kez indirildi!

Kadına şiddet haberleri gündeme gelirken vatandaşlar KADES uygulaması ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasının 470.633 defa indirildiğini ve KADES il 34.907 ihbar yapıldığını duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda “KADES ile güvenlik güçlerimiz bir tık yanınızda” ifadesini kullandı. Peki, KADES uygulaması ne demek? Kadın Destek Uygulaması nasıl kullanılır? İşte uygulama ile ilgili tüm detaylar...

KADES uygulaması yeniden gündem olduğundan beri KADES nedir sorusunun yanı sıra KADES açılımı da merak ediliyor. KADES açılımı Kadın Destek Uygulaması anlamını taşıyor. KADES uygulama olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ve kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddet gibi durumları engelleyebilmek amacıyla sunulan resmi bir mobil uygulamadır. KADES, acil durumlarda kadınların ilk aklına gelebilecek acil müdahale uygulaması olarak geçiyor.

Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarını engelleyebilmek ve kadınlara yardım etmek maksadıyla geliştirilen KADES uygulaması, uygulamayı indiren herkes tarafından kullanılabiliyor. Eşinden ya da bir başkasından şiddet gören veya şiddete maruz kalacağını düşünen kadınlar, akıllı telefonlarından ihbarda bulunarak Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor.