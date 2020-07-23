HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KADES uygulaması nedir? Bakan Soylu açıkladı: 470 bin 633 kez indirildi!

KADES uygulaması nedir? Bakan Soylu açıkladı: 470 bin 633 kez indirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, Kadın Destek Uygulaması olan KADES uygulamasının 470 bin 633 defa indirildiğini ve uygulama üstünden 34 bin 907 ihbar yapıldığını bildirdi. Peki, kadına şiddetle mücadele için geliştirilen KADES uygulaması nedir? İşte detaylar…

KADES uygulaması nedir? Bakan Soylu açıkladı: 470 bin 633 kez indirildi!

Kadına şiddet haberleri gündeme gelirken vatandaşlar KADES uygulaması ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasının 470.633 defa indirildiğini ve KADES il 34.907 ihbar yapıldığını duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda “KADES ile güvenlik güçlerimiz bir tık yanınızda” ifadesini kullandı. Peki, KADES uygulaması ne demek? Kadın Destek Uygulaması nasıl kullanılır? İşte uygulama ile ilgili tüm detaylar...

KADES uygulaması nedir?

KADES uygulaması yeniden gündem olduğundan beri KADES nedir sorusunun yanı sıra KADES açılımı da merak ediliyor. KADES açılımı Kadın Destek Uygulaması anlamını taşıyor. KADES uygulama olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ve kadınların maruz kaldığı taciz ve şiddet gibi durumları engelleyebilmek amacıyla sunulan resmi bir mobil uygulamadır. KADES, acil durumlarda kadınların ilk aklına gelebilecek acil müdahale uygulaması olarak geçiyor.

Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarını engelleyebilmek ve kadınlara yardım etmek maksadıyla geliştirilen KADES uygulaması, uygulamayı indiren herkes tarafından kullanılabiliyor. Eşinden ya da bir başkasından şiddet gören veya şiddete maruz kalacağını düşünen kadınlar, akıllı telefonlarından ihbarda bulunarak Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor.

KADES nasıl indirilir?

Pek çok kadın KADES uygulaması nasıl indirilir ve KADES uygulaması ücretli mi sorularına da yanıt arıyor. Akıllı telefon kullanan kadınlar, Google Play Store ya da App Store üzerinden KADES uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyor. Uygulama; T.C. kimlik numarası ve EGM serverları tarafından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebiliyor. Ardından kadınlar, acil durum hallerinde bu uygulama üzerinden güvenlik güçlerinden yardım isteyebiliyor.

KADES uygulaması nasıl kullanılır?

Artan şiddet haberleri nedeniyle merak edilen uygulamayla ilgili olarak KADES nasıl kullanılır sorusunun cevabı da araştırılıyor. Uygulama aktif hale getirildikten sonra isteyen herkes uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor. KADES nasıl çalışır sorusuna yanıt olarak ise aile içi şiddet ya da kadına şiddet mağduru olan kadınlar; acil durum hallerinde cihazlarının konum bilgilerini açarak tek tuş ile 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabiliyor. Yardım çağrısı yapıldığı zaman olay yerine, yakın ekipler ya da devriye sevk ediliyor ve hızla olaya müdahale sağlanıyor.

KADES uygulaması 16 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 470.633 kişi tarafından indirildi. Aynı zamanda uygulama üzerinden 34.907 ihbarda bulunuldu. KADES uygulaması ile kadınlara yönelik tehdit ve risk oluşturabilecek tüm durumlarının önüne geçilmesi ve acil durum anlarında mücadele süresinin kısaltılması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Ayasofya'da görev yapacak imamlar belli olduAyasofya'da görev yapacak imamlar belli oldu
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? | EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulamaÖzel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? | EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Kuyumculardan altın tahmini

Kuyumculardan altın tahmini

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Fatma Altınmakas kimdir? Fatma Altınmakas'a ne oldu?

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Diğer Haberler
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalandı

Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı yakalandı

Son dakika: Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a sert tepki

Kocaeli'deki kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Kocaeli'deki kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Gaziantep'te endişelendiren görüntüler

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Son dakika! YAŞ kararları belli oldu

YAŞ kararları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.