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  4. Kadıköy'de arkadaşının omzuna basarak evin balkonuna tırmanan hırsızlar böyle görüntülendi

Kadıköy'de arkadaşının omzuna basarak evin balkonuna tırmanan hırsızlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 01.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kadıköy'de arkadaşının omzuna basarak birinci kattaki balkona tırmanan hırsız, girdiği daireden iki cep telefonu, 600 TL ve 100 Euro çalan hırsızlar hakkında 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Erenköy'de 1 yıl önce meydana gelen olayda 2 hırsızdan birisi arkadaşının omzuna birinci katta bulunan dairenin balkonuna tırmandı. Açık olan balkon kapısından daireye giren hırsız, iki cep telefonu, 600 TL para ve 100 Euro ile evde bulunan çantayı alarak dışarıya çıktı. Aldığı çantayı arkadaşına atarak balkondan inen hırsız ile arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Apartmanın kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki hafta sonra hırsızlığı yaptıklarını tespit ettiği Fikret T. ve Muhammed A.'yı gözaltına aldı. Yapılan teknik incelemede hırsızların telefonlarının olay yerinde ve olay saatinde sinyal verdiği tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti.

HAKLARINDA DAVA AÇILDI

Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüpheliler Fikret T. ve Muhammed A., başka suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hala tutuklu bulunan iki hırsız hakkında, "Konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden mahkeme duruşma günü verdi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 hırsızın apartmanın girişine girip çıktığı ve çevreyi izlediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızlardan biri, arkadaşının omzuna basarak birinci kattaki dairenin balkonuna çıkıyor. Bir süre sonra ise balkona tırmanan hırsız aşağıda kalan arkadaşına bir çanta atıyor. Kendisine aşağıya atlayan hırsız, arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.

(DHA)

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