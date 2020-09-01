Kadıköy'de arkadaşının omzuna basarak evin balkonuna tırmanan hırsızlar böyle görüntülendi

Kadıköy Erenköy'de 1 yıl önce meydana gelen olayda 2 hırsızdan birisi arkadaşının omzuna birinci katta bulunan dairenin balkonuna tırmandı. Açık olan balkon kapısından daireye giren hırsız, iki cep telefonu, 600 TL para ve 100 Euro ile evde bulunan çantayı alarak dışarıya çıktı. Aldığı çantayı arkadaşına atarak balkondan inen hırsız ile arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Apartmanın kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki hafta sonra hırsızlığı yaptıklarını tespit ettiği Fikret T. ve Muhammed A.'yı gözaltına aldı. Yapılan teknik incelemede hırsızların telefonlarının olay yerinde ve olay saatinde sinyal verdiği tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını iddia etti.

HAKLARINDA DAVA AÇILDI

Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüpheliler Fikret T. ve Muhammed A., başka suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hala tutuklu bulunan iki hırsız hakkında, "Konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden mahkeme duruşma günü verdi.