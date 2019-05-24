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Kadıköy'de hareketlilik! 6 katlı bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kadıköy'de yan tarafında bulunan inşaat alanında temel çalışmaları devam eden 6 katlı bir binanın bahçe zemininde ve otoparkında çatlaklar oluştu. Bina tahliye edilirken, inşaatta ise çalışmalar durduruldu.

Kadıköy'de hareketlilik! 6 katlı bina boşaltıldı

Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ve yapımına 3 ay önce başlanılan apartman inşaatında sabah saatlerinde temelinde kazık çakma çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında yan tarafta bulunan 6 katlı binanın otoparkında ve bahçesinde çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden bina sakinleri durumu zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı ve inşaat alanını inceledi. Binanın güvenli olmadığını tespit eden zabıta ve inşaat mühendisleri binanın tahliye edilmesine karar verdi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bina mühürlendi. İnşaat alanındaki çalışmalar da durduruldu.

"İNŞAATA KAZIKLAR ÇAKILDI ONUN SARSINTISIYLA BAHÇE DUVARI ÇATLADI"

Bir bina sakini yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu, "İnşaata kazıklar çakıldı. Onun sarsıntısıyla bahçe duvarı çatladı. Bu nedenle evi boşalttık. Yandaki inşaat şu anda durduruldu." Binanın kapıcısı Galip Şaka ise, "Yan tarafa su dolduğu ve bizim otoparkımızda çatlaklar olduğu için binayı tahliye etme kararı aldılar. Tahliye ettiler şu an. İnşaattaki su bittikten sonra sonuçlarını söyleyecekler. İnşaatta kazıklar çakıldı ama iftardan sonra çok yağmur yağdığı için içerisi su doldu. Hafif bir kayma oldu otoparkta. Binada çatlak yok." dedi.

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(DHA)

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