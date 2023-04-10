Kadıköy'de korkutan kaza! 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak durdu.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

