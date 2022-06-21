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  4. Kadıköy'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Kadıköy'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

21.06.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İStanbul Kadıköy’de 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yangın ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmaların ardından belirlenecek. (DHA)

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yangın Kadıköy
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