HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadıköy'de Pitbull dehşeti: Kediye saldırdığı anlar kamerada

Kadıköy'de Pitbull dehşeti: Kediye saldırdığı anlar kamerada

kadir.gunduz kadir.gunduz
21.05.2024 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Pitbullun kediye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı. Köpek, polis ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

PİTBULLUN KEDİYE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Köpeğin kaldırımdaki kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağızlıksız şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine saldırdığı, ardından köpeği gezdiren ve çevredeki vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Bir vatandaş ise cep telefonu ile saldırı sonrasını telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, yerlerin ve köpeğin ağız çevresinin kanlar içinde olduğu görüldü. Diğer taraftan da köpeğin yanında bulunan iki kişinin kaçmaması için vatandaşların etrafını sardığı anlar yer aldı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "'Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı' başlığıyla yer alan konu ile ilgili olarak; 19 Mayıs 2024 günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde Pitbull cinsi köpeğin çevredeki canlılara saldırdığı ve yaraladığı belirlenmiş, olay yerine geçilmiştir. İncelemelerde; M.K.İ. isimli kişinin köpeği gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığı, köpeğin arkadaşına ait olduğunu beyan etmiş, M.K.İ. isimli kişi yakalanmış, yasaklı köpek Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Roma gezisinin maliyeti soruldu, İmamoğlu ilk kez yanıt verdi! "Bundan daha doğal bir şey yok"Son dakika | Roma gezisinin maliyeti soruldu, İmamoğlu ilk kez yanıt verdi! "Bundan daha doğal bir şey yok"
Spor severler mutlaka almalı! Bir kulaklıktan çok daha fazlası...Spor severler mutlaka almalı! Bir kulaklıktan çok daha fazlası...
Esma Esad, lösemiye yakalandıEsma Esad, lösemiye yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Pitbull
En Çok Okunan Haberler
Olaylı derbi sonrası 2 Fenerbahçeli futbolcu ifadeye çağrıldı

Olaylı derbi sonrası 2 Fenerbahçeli futbolcu ifadeye çağrıldı

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Uçaklarda yeni dönem: Arama kurallarını kabul etmeyen yolcular binemeyecek! Bagajlar, eşya ve kargolar için de geçerli

Uçaklarda yeni dönem: Arama kurallarını kabul etmeyen yolcular binemeyecek! Bagajlar, eşya ve kargolar için de geçerli

Kayalıktan düşmemiş, kocası iterek öldürmüş

Kayalıktan düşmemiş, kocası iterek öldürmüş

Bahçeli ile Özel arasında 4'er soruluk tartışma! "O arsızlar yanıt versin"

Bahçeli ile Özel arasında 4'er soruluk tartışma! "O arsızlar yanıt versin"

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.