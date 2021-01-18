HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

18.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe’de meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.

8a459699-3b3b-4d65-86ff-2cde351f4796

Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor. Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster’ diyerek dalga geçtiği yer alıyor.

74716bee-d54b-41ab-b497-385ba30fb13d

Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görülüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Karlı yollarda sürücülerin zor anları kameradaKarlı yollarda sürücülerin zor anları kamerada
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Bağda kaybettiği çapasını ararken servet buldu

Bağda kaybettiği çapasını ararken servet buldu

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Kağıthane'de karlı yoldaki kazalar kamerada

Karlı yollarda sürücülerin zor anları kamerada

Suç örgütü liderinden cinayeti üstlenmeyen gence kan donduran tehdit

Cinayeti üstlenmeyen gence kan donduran tehdit

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Dehşete düşüren iddia! 15 sokak kedisi zehirlenerek öldürüldü

Dehşete düşüren olay! 'Her sokakta ölülerini buluyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.