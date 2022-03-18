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  4. Kadıköy’de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku! 'Akrabayız' dedi, 7 bin euro dolandırdı

Kadıköy’de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku! 'Akrabayız' dedi, 7 bin euro dolandırdı

18.03.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de bir şüpheli, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL dolandırmak isteyince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ile mağdurun görüşmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy’de yaşlı kadına dolandırıcılık şoku! 'Akrabayız' dedi, 7 bin euro dolandırdı

Kadıköy'de kasım ayında, Özbekistan uyruklu G.K.İ., telefonda kendisini yeğeni olarak tanıttığı 77 yaşındaki S.Z.D'yi, ev alacağını söyleyip 7 bin Euro ve 16 bin lira para dolandırıldı. G.K.İ.'nin bir süre sonra yeniden para talep etmesi üzerine durumdan şüphelenen kadın, polisi arayarak olayı anlattı.

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Kadın polis eşliğinde şüpheliyle tekrar konuşarak parayı vereceğini söyledi. G.K.İ. parayı almaya geldiğinde polis ekiplerince yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından şüpheli G.K.İ sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadının G.K.İ ile yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Telefon görülmesinde şüpheli kendisinin yurt dışında olduğunu parayı ise arkadaşının gelip alacağını anlattığı duyuluyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kadıköy
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