Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rıhtım Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yoldan geçen özel halk otobüsünün tekeri yolda oluşan çukura düştü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikte oluşan yoğunluğu azaltmak için önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Öte yandan ekiplerin çöken yola düşen otobüsün kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yaşanan olay nedeniyle tafik kilitlenmiş durumda.
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor
Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 2 yorum