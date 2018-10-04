HABER

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Kadıköy Rıhtım'da yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsünün arka tekeri çukura girerken olay nedeniyle trafik felç olmuş durumda.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rıhtım Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yoldan geçen özel halk otobüsünün tekeri yolda oluşan çukura düştü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikte oluşan yoğunluğu azaltmak için önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Öte yandan ekiplerin çöken yola düşen otobüsün kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaşanan olay nedeniyle tafik kilitlenmiş durumda.

640xauto

kadıköy

5bb62c21b699de1f0c47abd6

fotograf-ekkadikoyde-yolda-cokme-otobus-mahsur-kaldi_6996_dhaphoto1


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacakAK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy Rıhtım

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülke çöküyor .. yol çökmüş müş .!
taşeronun taşeronunun taşeronuna iş yap ersen bu kadar yapar. ölüm olmadığına şükredelim
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.