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Kadıköy'de yol kesip kilolarca altını gasbettiler! Eritirken polise yakalandılar

01.06.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün sabah saatlerinde, Kadıköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda kuyumcu kuryelerinin bulunduğu aracın önünü kesen şüpheliler, 9 kilogram altını gasbetti. Polisin yaptığı operasyon sonrasında ise 6 şüpheli akşam saatlerinde yakalandı. Baskında çalınan altınların büyük bölümü evde ele geçirildi. Altınların bir kısmı ise eritme düzeneğinde bulundu.

Kadıköy'de yol kesip kilolarca altını gasbettiler! Eritirken polise yakalandılar

İstanbul'da dün saat 10.20'de polisi arayan bir kişi "Kapalı Çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı" şeklindeki ihbarda bulundu. Alarma geçen polis hemen mağdur B.V. ve H.B. adlı kuryelerin bulunduğu yere gitti.

YOLLARINI KESİP GASP ETTİLER

Mağdurlar, Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen başka bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ederek, yaklaşık 9 kilogram altın bulunan çantaları gasp ettiklerini söyledi.

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin Küçükçekmece, Kanarya mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde olduğunu belirlendi. Saat 21.00 sıralarına iş yerine operasyon yapıldı.

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Çelik yelekli özel harekat polislerinin katıldığı baskında içeride bulunan Celal G. (33), Kadir A.(25), Ata Baran K.(19), Feyyaz D.(31), Mehmet F.Y.(23) ile Hakan K.(24) gözaltına alındı.

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8 KİLO 734 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan iş yerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ile altın eritme düzeneği bulundu.

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Altın eritme potasının içerisinde ve evin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde gasp edilen altın ziynet eşyaları olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.

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Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. (DHA)

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