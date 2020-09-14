Kadıköy-Kozyatağı metro şantiyesinde iş kazası: 2 yaralı

Kadıköy-Kozyatağı metro şantiyesinde vinç sepeti halattan koparak düştü. Hafriyat çeken sepetin düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan Kozyatağı metro inşaatında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Metro şantiyesinde hafriyat çeken vinç sepeti halattan koparak düştü. Sepetin halattan boşaldığını gören işçiler kaçışırken, 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şantiyede yaralanan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 60 metre derinlikten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler İsmail Ç. ile İsmail V. hastaneye kaldırıldı. Vinç sepetinden kopan parçalar ise 2 iş yeri, bir apartman dairesi ile bir otomobilde maddi hasara neden oldu.

Olayı anlatan Berk Eryüksel, "Büyük bir vinç parçası vardı, o aşağıya doğru iniyordu. Ve demir halatların boşa döndüğünü duyduk, büyük bir ses çıkacağını düşündük. Allah’tan o motor parçasının düştüğü yerde kimse oturmuyordu. Bir anda parçaların yükseldiğini görünce kendimizi dükkanın içerisine korumak için fırladık. Dışarı çıkıp ne olduğunu anlamaya geldiğimiz zaman da büyük bir motor parçasının sandalyeye saplandığını gördük ve sonra polis geldi" dedi.

Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

