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Kadıköy'de fırına giren araç kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı.

Kadıköy'de fırına giren araç kamerada

Murat KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi'nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Fırının sahibi Emrullah Güney, "Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda" dedi.
Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.
(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de fırına giren araç kameradaKadıköy'de fırına giren araç kameradaKadıköy'de fırına giren araç kameradaKadıköy'de fırına giren araç kamerada

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