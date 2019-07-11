HABER

Kadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı.

Kadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı

Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı. İnşaattaki çalışmalar Anıtlar Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda durduruldu.
Caferağa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın yerine yapımına başlanan inşaat çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar çıktı. Bir sarnıca ait olduğu değerlendirilen tarihi kalıntıların çıktığı inşaat alanındaki çalışmalar Anıtlar Kurulu kararıyla durduruldu.
5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun inşaat alanında çıkan kalıntılara dair yaptığı açıklamasında "Parselde bulunan kalıntıların, Doğu-Batı doğrultusunda uzanan ve muhtemelen Roma-Geç Roma dönemlerine ait büyük bir kamusal yapıya ait kalıntılar olabileceğini bildiren uzman raporu incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulmasına, müze denetiminde kazı ve sondaj çalışması yapılarak sonucunda hazırlanacak raporun kurulumuza iletilmesine, olası kalıntılar nedeniyle komşu parsellerde her türlü hafriyatın müze denetiminde yapılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.
(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktıKadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktıKadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Burgazspor Üzüm’e emanetBurgazspor Üzüm’e emanet
Altınova’ya nefes aldıracak yıkımAltınova’ya nefes aldıracak yıkım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tencereyle taşıdılar! Çamaşır makinelerinde saklıyorlarmış

Tencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir arada

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

Boşanmaya geldi, 5. katı duyunca...

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Eşini öldürdü, sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı ağır yaraladı

Tekirdağ'da korkunç olay! Sürekli telefonda konuşuyor deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.