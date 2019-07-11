Kadıköy'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı

Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de inşaat kazısında tarihi kalıntılar çıktı. İnşaattaki çalışmalar Anıtlar Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda durduruldu.

Caferağa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın yerine yapımına başlanan inşaat çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar çıktı. Bir sarnıca ait olduğu değerlendirilen tarihi kalıntıların çıktığı inşaat alanındaki çalışmalar Anıtlar Kurulu kararıyla durduruldu.

5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun inşaat alanında çıkan kalıntılara dair yaptığı açıklamasında "Parselde bulunan kalıntıların, Doğu-Batı doğrultusunda uzanan ve muhtemelen Roma-Geç Roma dönemlerine ait büyük bir kamusal yapıya ait kalıntılar olabileceğini bildiren uzman raporu incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulmasına, müze denetiminde kazı ve sondaj çalışması yapılarak sonucunda hazırlanacak raporun kurulumuza iletilmesine, olası kalıntılar nedeniyle komşu parsellerde her türlü hafriyatın müze denetiminde yapılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)



