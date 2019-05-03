HABER

Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 06:37 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de tekel bayisine otomobille gelen kişi yada kişiler iş yerine ateş açtı.

Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de tekel bayisine otomobille gelen kişi yada kişiler iş yerine ateş açtı. Olay yerine yakın devriye gezen polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler kaçtı. Olayda yoldan geçen biri ağır iki kişi yaralandı.
DEVRİYE GEZEN POLİS EKİPLERİNE DE ATEŞ ETTİLER
Olay, Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine araçla gelen kişi yada kişilerin ellerindeki otomatik silahla dükkana ateş açtı. Açılan ateş sırasında cadde üzerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekipleri olayı görür görmez yakında bulunan ekiplerden yardım istedi. Olay yerinde çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında polis ekipleriyle saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırganlar ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA YOLDAN GEÇEN İKİ KİŞİ YARALANDI
Yaşanan çatışma sırasında ise yolda yürüyen iki kişi vücüdünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TEKEL BAYİSİNE ATEŞ AÇMIŞLAR
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süreğine trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşadığı yerde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışma esnasında yerde çok sayıda boş kovanı görürken tekelin yanında bulunan dükkanlarında bazılarında kurşun girişi tespit edildi. Tekel bayisine daha önceden de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler henüz bilmiyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralıKadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralıKadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralıKadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralı

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
Zeytinburnu'nda müzik aletleri satan iş yerinde yangınZeytinburnu'nda müzik aletleri satan iş yerinde yangın
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 YaralıBakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 Yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Malatya'da hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı

Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!

Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.