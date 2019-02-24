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Kadıköy'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

Aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi Durağında çalışan Aziz Kahraman (63), sabah saatlerinde Bostancı'dan Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E'yi aracına aldı.

Yolda Yakup İ'nin kusması üzerine üzerine taksi şoförü ile şüpheliler arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden Metin K. ile Yakup İ. taksi şoförünü darbetti.

Başına aldığı darbelerle yaralanan Aziz Kahraman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, akşam saatlerinde şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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darbetmek kadıköy taksici

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