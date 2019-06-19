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KADIKÖY'DE TIRTIL İSTİLASI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

  Kadıköy'de tırtıllar parklarda ağaçları sardı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de tırtıllar parklarda ağaçları sardı. Tırtıllar bazı binaların cephelerinde de görülmeye başladı. Kadıköy Belediyesi yetkilileri, tırtılların İstanbul'un Anadolu Yakası'nda birçok yerde görüldüğünü belirterek biyolojik mücadele başlatıldığını söylediler.

Tırtıllar en çok Kadıköy'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Parkı'nda görüldü. Ağaçları saran tırtılların çokluğu çevre sakinlerini huzursuz etti. Bir çevre sakini tırtılların aynı bölgede geçen yıl da parkı sardığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Geçen sene çok mücadele ettik. Evin içine dahi girecekti gerçekten. Bir gün camı açtım, duvarlar simsiyahtı. Ne olduğunu anlayamadım. Fotoğrafını çektim, internetten araştırdım. Tırtıl olduğunu öğrendim. Defalarca belediyeye telefon açtık. Nihayet geldiler, ilaçladılar. Ama hemen kaybolmuyor. Duvarları ilaçlamıyorlar, ağaçları ilaçlıyorlar. 1 ay sonra tamamen kesildi. Çok muzdaribiz. Ağaçları yok ediyor. Henüz görmedim ama bütün ağaçlar sararmış durumda. Diğer ağaçlar da bu parktaki ağaçlarda sararma başlamış. Bunun mücadelesini istiyoruz. Bu yıl hiç görmedim, bu yüzden tel yaptırdım camlarıma bu sene çıkarsa diye. Simsiyah oluyor evin duvarları, 10'uncu kata kadar çıkıyorlar."

Bir başka çevre sakini de tırtılları oturduğu binanın dış duvarında gördüğünü belirterek, "5-6 tanesini attım" diyerek, önlem alınmasını istedi.

TIRTILLAR ÇOĞALACAK

Parktaki sahipsiz hayvanları besleyen Rauf Tankal ise, " Bizim 19 Mayıs Mahallesi Parkı'nın canlılarıyla uğraşıyorum. Benim de evde köpeğim var. Onları sık sık çıkarıyoruz parkımıza. Burası İstanbul'un en güzel parklarından biri. Burası çocukların ve büyüklerin dinlence alanı olarak çok güzel bir yer. Tırtılların ağaçlardan kaynaklı bir yumurtlama dönemi var. Şu anda tırtıllarımız çok fazla. Daha çok çoğalacak. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kedi ve köpeklerin anormal şekilde hastalanmalarına neden oluyorlar" dedi.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Remzi Aksoy, tırtılların İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki hemen hemen ilçelerde görülmeye başladığını, insana hiçbir zararı olmadığını belirterek, şöyle konuştu: " Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılıyla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ilçemiz dahilinde bulunan özel mülkiyetler, kamusal alanlar, sokaklar, caddeler, parklar gibi her alanda uygulamış olduğumuz biyolojik bir yöntemimiz var. Bir bakteri uygulaması yapıyoruz. 'Bacillus thuringiensis' uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama biyolojik, sadece tırtıla etki ediyor, diğer canlılara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Tek etki ettiği şey, bu canlının tırtılı. Şunu belirtmek lazım. Bu canlının insan üzerinde hiçbir zararı yok. Bitki üzerine de doğrudan bir zararı yok. İnsanların panik olmasına gerek yok. Biz konuyla ilgili belediye olarak vatandaşlarımıza elimizden geldiğince çağrı merkezimize kayıt bırakmaları halinde en geç 3 iş günü içinde kendilerine ulaşıyoruz. Alanlarda gerekli uygulamaları yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla biz ortak bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Bunun İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan diğer belediyelerle de yapılması gerekiyor. Kimyasal uygulanması doğru bir yöntem değil. Bu canlının vektörel bir zararı olmadığı için kimyasal uygulandığında bununla beslenen diğer canlılar da zarar görüyor. Ciddi bir ekolojik besin zincirinde kırılma meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için biz zaten biyolojik uygulama yapmayı tercih ettik. Ve bu konuda mücadele etmeyi sürdürüyoruz."

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