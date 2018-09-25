Kadıköy'deki bıçakla yaralama

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde stada uzak bir alanda aynı takımın taraftarları arasındaki kavgaya ve bir kişinin bıçaklanması olayına karıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sabri Kiraz Sokak üzerinde İzmir'den maçı seyretmek için gelen

Şakir Şenay'ı (41) karnından bıçakladığı ve kavgaya karıştıkları belirlenen E.K, M.D, ve Ö.S. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olayın ardından incelenen güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ve kimlik bilgilerini tespit eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların bulundukları adreslere operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ayrıca olayda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Şenay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

