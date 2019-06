Kadıköylüler anlatacak belediye uygulayacak

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi için üzerine düşen görevleri stratejik plan vasıtasıyla gündeme alan Kadıköy Belediyesi, 5 yıllık faaliyetlerinde atık yönetiminden eşitsizliklerin azaltılmasına, iklim krizinden nitelikli eğitime birçok alanda atılım yapmaya hazırlanıyor. ‘Kadıköy nasıl olmalı?’ sorusuyla stratejik plan hazırlıklarına başlayan Kadıköy Belediyesi, her kesimden yurttaşın görüşlerini sunabileceği “Anlat Kadıköy” isimli dijital katılım platformunu oluşturdu.

33 başlık altında öneri sunulabilir

Kadıköy Belediyesi, nüfusu 50 binin üzerindeki tüm belediyelerin her beş yılda bir yapmak zorunda oldukları ve belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Plan hazırlıkları için kolları sıvadı. Belediye, 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için vatandaşların, muhtarların, akademisyenlerin, STK’ların ve demokratik katılımın önemli bir ayağı olan Kadıköy Kent Konseyi’nin aktif katılımıyla Kadıköy’ün mevcut durumunu analiz edecek ve Kadıköy’ün geleceği birlikte çizilecek. Kadıköy’e ait bilgilerin ve çeşitli raporların yer aldığı platformda, Kadıköy’de yaşayan, çalışan ya da sosyalleşen herkesin fikir ve önerilerini yazabilecekleri bir danışma mekanizması da yer alıyor. Bu danışma mekanizması ile afet yönetiminden atık yönetimine, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, iklim krizinden kent estetiğine 33 farklı başlıkta vatandaşların değerlendirme ve önerileri toplanıyor. Siz de fikirlerinizi https://anlat.kadikoy.bel.tr/ adresine girerek paylaşabilirsiniz.

Mahalleler bir araya geliyor

Anlat Kadıköy Platformu sadece dijital bir veri ve öneri sistemine dayanmıyor. Bu verilerin dışında 29-30 Haziran tarihlerinde 21 mahalleyi kapsayan 10 bölge toplantısıyla da mahalle sakinleriyle bir araya gelinecek. Kent Konseyi’nin yapmakta olduğu mahalle STK toplantılarının hemen ardından başlayacak bu toplantıların raporları da stratejik plan çalıştaylarının önemli bir girdisi olacak. Anlat Kadıköy platformu ve mahalle toplantılarından gelen verilerin dışında, alanında uzman isimlerin yer aldığı odak grup toplantılarında da çeşitli konular derinlemesine ele alınacak. Toplumsal eşitlik, kent estetiği ve planlaması, gıda güvenliği ve kooperatifleşme gibi alanlarda yapılacak olan odak gruplara, akademisyenler, STK’lar ve insiyatifler katılacak. Ayrıca tüm bu süreç boyunca paydaş olan muhtarlar, akademisyenler, STK temsilcileri, Kent Konseyi ve mahalleliler, stratejik planın karar çalıştaylarında da yer alarak katılımcı sürecin her aşamasında yer almış olacak.