Kadın arkadaşını vurup, intihar etti

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, eşlerinden boşandıktan sonra birlikte olmaya başlayan Hüseyin K. (26) ile Semra E.(28), yol kenarındaki otomobilde başlarından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin K.'nın , ağır yaralı olarak bulunan Semra E.'yi vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Akhisar ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki Topluca Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında çevredekiler, yol kenarında park halinde duran otomobilin içinde kanlar içinde bir erkek ve kadın olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü koltuğunda oturan ve başından tabancayla vurulmuş halde olan Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiği, yan koltukta oturan ve yine başından vurulmuş halde olan Semra E.'nin ise yaşadığı belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Semra E., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İkilinin eşlerinden boşandıktan sonra birlikte olmaya başladıkları öğrenilirken, olay yerinde bulunan tabanca incelemeye alındı. Jandarma tabancada yapılan incelemeyle Hüseyin K.'nın Semra E.'yi vurduktan sonra intihar ettiğini tespit etti. Kuzu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

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