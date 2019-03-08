"Fakat unutmayalım ki İstiklal Harbi'nde, Nene Hatun'lar, Halide Edip Adıvar'lar, Halime Çavuş'lar ve niceleri dünyada kahramanlıklarıyla destan yazmışlardır. Aynı zamanda bugün münasebetiyle Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, şehit öğretmen Aybüke ve Özgecan gibi bu millete mal olmuş ve aramızdan ayrılmış bu arkadaşlarımızı da bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadının toplumdaki öneminin vurgulandığı özel bir gün olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

Jandarma Genel Komutanlığı olarak kendilerinin de böyle bir faaliyet icra ederek kadının gücünü ortaya koymak istediklerini ifade eden Karapınar, "Çünkü her yeni hayat, bir kadının eseridir. Kadın güçtür, özveridir, şefkattir, annedir, eştir. Eğer kadın güçlü olursa, o toplum güçlü olur. Öncelikle şehit kadınlarımızı saygıyla anıyorum. Şehit annelerimizi ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kadının değerine dikkat çekmeyi amaçlayan bugünde, toplumda kadının gücü ve cesaretini göstermek adına 4 kadın astsubay olarak köprüden iniş gerçekleştirdiklerini belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Süheyla Acar da, "Bir kadın, bir anne ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görev yapan astsubay olarak, böyle bir faaliyetin içinde olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

- Köprüye "Kadınlar Günü Kutlu Olsun" afişi asıldı

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ayşe Karakaş da, etkinliğin amacının Türk kadınının içerisinde var olan üstün cesaretin bir örneğini ortaya koymak olduğunu vurguladı.