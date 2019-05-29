Kadın avukatın etek boyu, duruşmada tartışma konusu oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki bir duruşma sırasında, mahkeme hakiminin, davacı avukatının etek boyunun diz üstünden 15 santimetre yukarıda olduğu gerekçesiyle İstanbul Barosu'na bildirmek üzere fotoğrafının çekilmesini istemesi duruşmada tartışmaya yol açtı.

Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davasında, mahkeme hakiminin davacı avukatının etek boyuna yönelik ifadeleri mahkeme tutanağına yansıdı.

Mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, duruşmanın devam ettiği sırada davacı avukatı T.Ç'nin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santimetre yukarıda olduğunu, bu haliyle avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunun görüldüğünü tutanağa geçirdi.

Dinleyici sırasında bulunan iki avukatı huzura çağıran mahkeme hakimi, davacı avukatının etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına ve örfüne uygun olup olmadığı hakkında fikirlerini sordu.

Avukatlardan birisi etek boyunun avukatlık hukuku ve örfüne uygun olduğunu belirtirken, diğer avukat da özgürlük alanı ile ilgili olduğu gerekçesiyle müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.