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KADIN BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

ADANA'da bir otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasında belediye otobüsünün şoförü Elif Kuru'nun yüzüne biber gazı sıktı.

ADANA'da bir otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasında belediye otobüsünün şoförü Elif Kuru'nun yüzüne biber gazı sıktı. Kuru, sürücüden şikayetçi olurken, o anlar anbean kameraya yansıdı. Olay, Seyhan ilçesi Hastaneler Kavşağı'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Elif Kuru, trafikte başka bir araç sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra sürücü, aracıyla belediye otobüsünün önünü kesti. Kuru otobüsten inerek, erkek sürücüyle tartışmaya başladı. Otobüsten inen yolcular da tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Elif Kuru, üzerine doğru gelen sürücüye çantasında bulunan biber gazını fırlattı. Erkek sürücü ise aracının camına isabet eden biber gazını alarak Kuru'nun yüzüne sıktı. Sürücü kaçarken, bir vatandaş yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Gazın etkisiyle fenalaşıp, yere yığılan Elif Kuru'nun yüzünü çevredeki vatandaşlar yıkadı. Kuru, kendisine geldikten sonra Adli Tıp Birimi'nden darp raporu alıp, sürücüden şikayetçi oldu. Elif Kuru, "Bana biber gazıyla saldırdı, yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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- Kadın belediye şoförü ile erkek sürücü arasındaki kavga
- Kadın şoföre biber gazı sıkması
- Farklı açıdan görüntüler
- Adli Tıp Birimi tabelası
- Kadın şoförün Adli Tıp Birimi'nden çıkması
- Kadın şoförün konuşması

SÜRE:01'59" BOYUT:219 MB
Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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