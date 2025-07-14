Kadın çiftçilerin gücü: Sıcak dinlemeden, tarlalarda yaz mesaisi başladı! Şeker pancarı tarlalarında kadının büyük emeği...

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez Köyü'nde kadınlar, kavurucu sıcaklara rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren şeker pancarı tarlalarında yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar, hem toprağın verimini artırıyor hem de bölge ekonomisine can katıyor.

ŞEKER PANCARI TARLALARINDA ÇAPA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı Ağrı'nın Patnos ilçesinde, tarımda hareketli günler yaşanıyor. İlçeye bağlı Aşağı Göçmez Köyü'nde çiftçiler, şeker pancarı tarlalarında çapa çalışmalarına başladı. Özellikle kadınların yoğun olarak görev aldığı tarlalarda mesai sabah saat 6'da başlıyor, akşam 7'ye kadar aralıksız sürüyor.

KADIN ÇİFTÇİLER, BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİMİNE GÜÇ KATIYOR

Yaklaşık 34 dereceyi bulan hava sıcaklıklarına rağmen çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de bölgenin tarımsal üretimine güç katıyor. Çapa çalışmaları, şeker pancarının sağlıklı gelişimini desteklerken, aynı zamanda toprak yapısını iyileştirerek diğer ürünlerin verimliliğine de katkı sağlıyor.

ŞEKER PANCARI, SANAYİNİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ

Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin temel taşlarından biri olan şeker pancarı, sadece şeker üretiminde değil; melas, alkol, maya ve biyoetanol gibi birçok sanayi ürününün de ham maddesi olarak stratejik önem taşıyor.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır