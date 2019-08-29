HABER

Kadın cinayetlerine boyalı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir araya gelen kadınlar, üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti.Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde toplanan grup üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti.

Bilecik’te bir araya gelen kadınlar, üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti.
Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde toplanan grup üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti. 4 yıl önce Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Baş’ın babası Sabri Uz da protestoya katılarak halkın yanlarında olmasını istedi.
Toplanan grup adına bir açıklama yapan Özlem Sade, kadına şiddete dikkat çekmek için bir arada olduklarını ifade ederek, "Duyarsız kaldıkça dayak, tecavüz, cinayetler çoğalmakta. Burada bulunma sebebimizi biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda yaşanan kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık için burada toplanmış bulunmaktayız. İçimden nehirler akıyor bu konuda ama düğüm, düğüm boğazlarım. Size sadece şundan bahsedeceğim. 3 kızım var Allah ömürlerini versin. Eğer bir oğlum olsaydı ona ilk öğreteceğim şey erkekliğin bir üstünlük göstergesi olmadığıdır. Daha çocukken erkekliğin bir üstünlük olduğu öğretiliyor çocuklara. O bilinçle büyüyorlar. Cinsiyetçiliğin temelleri atılmış oluyor böylece. Kız çocuklarından bir farkı olmadığı öğretilmeli erkek çocuğuna" ifadelerine yer verdi.
Konuşmanın ardından toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseriKayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri
Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesiBursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuba Erkol'un katiline 'canavarca hisle öldürmek' suçundan müebbet istendi

'Canavarca hisle öldürmek' suçundan müebbet istendi

Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi

Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! İki kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.