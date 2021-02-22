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Kadın doktora şiddet olayında 16 saatte jet dava

22.02.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde Devlet Hastanesinde nöbetçi doktora saldıran ve savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan saldırgana 16 saat sonra seri muhakeme usulüyle dava açıldı.Olay, Geyve ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde dün meydana geldi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Devlet Hastanesinde nöbetçi doktora saldıran ve savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan saldırgana 16 saat sonra seri muhakeme usulüyle dava açıldı.
Olay, Geyve ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Furkan B.’nin hastaneye getirdiği 85 yaşındaki anneannesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki nöbetçi doktor K.B. hayatını kaybeden kadının kızına ölüm haberini verince kadın fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören Furkan B. doktora, ‘İlgilensenize’ diye bağırarak üzerine yürüyüp eli ve omuzuna yumruk atarak darp etti. Kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırgan, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılması sonrasında devreye giren Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, seri muhakeme usulüyle jet iddianame hazırladı. Sağlık raporları, kamera görüntüleri gibi delillerin toplanmasının ardından kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan hakkında 16 saat sonra Geyve Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Sağlık çalışanlarına saldırıların arttığı dönemde gerçekleşen bu davanın Sakarya’da bir ilk olduğu öğrenildi.

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